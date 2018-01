«No Billag» ist eigentlich bereits vollzogen. Der Bund hat der Inkassofirma Billag den Auftrag zum Eintreiben der Radio- und TV-Gebühren 2017 entzogen und ihn für die nächsten sieben Jahre der Serafe AG in Fehraltorf erteilt. Die Billag ist nun in ihrer Existenz bedroht. Item. Es ist ja nicht die einzige Initiative mit einem falschen Namen. Inzwischen hat die Zahl der Leserbriefe zu «No Billag» jene zur Altersreform vom letzten Herbst bereits übertroffen.

Verrückt, was da alles geschrieben und geredet wird. Aber irgendwie auch gut. Aus dem Ding mit dem falschen Namen ist eine Grundsatzdiskussion entstanden, über die SRG, über den Fernsehmarkt, ja über den gesamten Medienmarkt in einem total veränderten Umfeld. Und das tut dem Land gut.

Ein Wasser verdrängender Elefant

Im Sommer 2015 ist die Umwandlung der geräteabhängigen Radio- und TV-Gebühr in eine flächendeckende Steuer mit dem knappsten Volksentscheid der Schweizer Geschichte angenommen worden (3700 Stimmen Unterschied) – ein ordnungspolitischer Sündenfall. Natürlich können heute praktisch alle Menschen in diesem Land SRG-Programme empfangen, aber viele, vor allem jüngere, wollen es schlicht nicht, zu viel Volkstümelndes am Freitagabend, zu viele Tränen am Samstagabend.

Der Zufallsentscheid von 2015 spielt natürlich auch in die aktuelle Diskussion noch mit hinein, zum Beispiel, wenn Gewerbeverbandspräsident Bigler seine Mitglieder in die No-Billag-Schlacht wirft, weil neu auch viele Unternehmen die Steuer entrichten müssen. Die SRG kokettiert stets damit, «nur ein privater Verein» und keinesfalls ein Staatsmedium zu sein. Doch diese idyllische Selbstbezeichnung will so gar nicht zum Privileg des staatlich verordneten Abgabe-Obligatoriums passen. Und die Admeira-Verbindung der quasistaatlichen SRG mit der quasistaatlichen Swisscom ist gleich noch ein ordnungspolitischer Skandal.