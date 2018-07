Sie soll die Entstehung eines Zwei-Klassen-Internets verhindern: die Netzneutralität. Das Prinzip verlangt, dass die Netzbetreiber alle Daten gleich behandeln – egal, wer sie sendet und wer sie empfängt. Während die USA die Regeln dazu jüngst aufgehoben haben, geht die Schweiz in die andere Richtung: Die Fernmeldekommission des Nationalrats schlägt vor, die Netzneutralität im Gesetz zu verankern.

Der Entscheid fiel bereits Anfang Juli, blieb in der Öffentlichkeit aber unbeachtet. Sehr wohl registriert haben ihn allerdings die Telekomanbieter. Und sie haben keine Freude daran. «Wir fragen uns in letzter Zeit öfters, wie die nationalrätliche Fernmeldekommission Geschäfte behandelt und in wessen Auftrag diese Mitglieder des Nationalrats politisieren», erklärt Salt-Sprecher Benjamin Petrzilka. Die Netzneutralität ins Gesetz zu schreiben, sei unnötig und kontraproduktiv. «Konkret könnten lukrative und für die Kunden interessante Produkte und Preispläne nicht mehr möglich sein», warnt er.

«Überflüssig und schädlich»

Ähnlich äussern sich andere Anbieter wie Swisscom und Sunrise. «Wo es keine Probleme gibt, ist eine Regulierung nicht nur überflüssig, sondern schädlich», hält die Swisscom fest. Sunrise warnt, unnötige Regulierungen verhinderten Innovationen, die den Konsumenten zugute kämen. Die Anbieter betonen zudem, dass sie bereits reagiert haben: In einem Verhaltenskodex garantieren sie unter anderem, dass sie keine Internetdienste behindern.