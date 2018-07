Alleine im Juni erkrankten 73 Menschen in der Schweiz an der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), wie aus den am Montag publizierten Zahlen des BAG hervorgeht. In Brittnau AG ist Anfang Juli sogar eine Frau wegen eines Zeckenstichs verstorben.

Die blutsaugenden Zecken sind in diesem Jahr offenbar schon früh sehr aktiv. In den Vorjahren haben sich bis Ende Juni nämlich deutlich weniger Menschen mit dem Virus infiziert. Gemäss BAG-Bulletin wurden in den Jahren seit 2000 im selben Zeitraum jeweils zwischen 46 und 109 Fällen registriert.

Das Kantonsspital Aarau hat in diesem Jahr vergleichsweise deutlich mehr Patienten mit Lähmungserscheinungen behandelt als im Vorjahr, wie Tele M1 berichtet. "Wir rechnen etwa mit dem Doppelten", sagt Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie. Auch beim Kantonsspital Baden ist die Zahl der Patienten deutlich angestiegen. "Wir haben 20 Prozent mehr Patienten mit Zeckenstichen. Schwere Fälle haben wir gleich viele wie im Vorjahr", sagt Markus Schwendinger, Leiter des Notfallzentrums.

In diesem Jahr haben auch deutlich mehr Personen wegen Zeckenstichen oder Borreliose einen Arzt aufgesucht. Gemäss einer Hochrechnung des BAG waren es per Ende Juni rund 21'300 Arztbesuche wegen Zeckenstichen und 6900 wegen akuter Fälle von Borreliose.