Gefährliche Raupen sind wieder unterwegs – das müssen Sie wissen

Sie sind klein, haben einen grossen Appetit – in kürzester Zeit schaffen sie es, ganze Bäume kahl zu fressen – und können für Mensch und Tier gefährlich werden: Die Eichen-Prozessionspinner sind wieder unterwegs, wie das Allergiezentrum aha! in einer Mitteilung warnt. Die feinen Brennhaare der Raupen rufen auf der Haut nesselartige Entzündungen hervor. Besonders gefährdet sind die Augenschleimhäute und die Atemwege.

«Der Eichenprozessionsspinner tritt bisher vorwiegend in der südlichen Schweiz auf», wird Martin Bader, Entomologe an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, in der Mitteilung zitiert. Seit einigen Jahren breiten sich die giftigen Raupen aber auch in der Nordwestschweiz aus.

Die Eichen-Prozessionsspinner haben eine Grösse von bis zu fünf Zentimeter und sind von grau-schwarzer Farbe. Ab Ende Mai, anfangs Juni entwickeln sie ihre Gifthaare und tummeln sich gerne auf sonnenexponierten Eichen – am Waldrand, in Schwimmbädern, in Parks. Die Härchen der Raupe können auch in den Verpuppungsgespinsten an den Baumstämmen hängenbleiben und jahrelang ihre giftige Wirkung behalten.

«Wir haben stellenweise seit über zehn Jahren Probleme mit den Eichen-Prozessionsspinner-Raupen», sagte Adrian Bertschi von der Abteilung Tiefbau des Kanton Aargau letztes Jahr gegenüber der AZ. «In den letzten zwei Hitzesommern hat es sich aber intensiviert, vor allem entlang der Radwege, wenn da Eichen stehen. Und im 2018 ist in unserem Departement auch die Abteilung Wald involviert worden, als es entlang der Waldränder Hunde erwischt hat. Im Zuge der Klimaproblematik wird die Raupe künftig sicher noch häufiger vorkommen.»