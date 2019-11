Gefährliche Annäherung von zwei Flugzeugen beim Flughafen Zürich

Der Vorfall ereignete sich am 13. Oktober um 17.30 Uhr rund 35 Kilometer nordwestlich des Flughafens, wie die Sust in ihrem Vorbericht vom Dienstag schreibt. Der Airbus kam von London Heathrow und wollte in Zürich landen, die Privatmaschine war von Locarno nach Donaueschingen-Villingen (D) unterwegs.