Jansen, ist 36 Jahre alt und hat 2500 Flugstunden auf dem Tacho. Er trägt den Fliegernamen «Gandalf», weil er in der Flugschule mit 21 schon mehr weisse Haare hatte als alle Lehrer zusammen. Im Gespräch mit dieser Zeitung schildert er den Vorfall in einem ernsten Tonfall, wie es sich für einen Berufsmilitär gehört.

Erst als Jansen und seine Kollegen zurück in Payerne aus ihren Cockpits klettern, erfahren sie von ihrem Fehlmanöver. Das Dorf mit dem weissen Festzelt war nicht Langenbruck BL, sondern Mümliswil SO, das Nachbardorf. Dort fand zur gleichen Zeit das Nordwestschweizer Jodlerfest statt. Jansen erschrickt. Eine seiner ersten Sorgen: Hat er die Jodler mit dem Kampfjetlärm gestört? Er meldet sich bei OK-Präsident Roland Fürst, der hauptberuflich Solothurner Regierungsrat ist. Dieser beruhigt ihn, die Flugshow habe gut ins Programm gepasst und die Gäste hätten sich gefreut.

Zwanzig Sekunden vor der geplanten Ankunft geht ein Funkspruch in Jansens Cockpit ein. Die Einsatzzentrale meldet ihm, dass ein Helikopter in die Sperrzone eingedrungen ist, welche die Luftwaffe für die Show eingerichtet hatte. Der Team-Leader blickt auf seine Instrumente und überprüft, wo sich der Helikopter befindet und ob eine Gefahr besteht. Er gibt Entwarnung. Als er von seinen Instrumenten aufblickt, sieht er in der ersten Linkskurve ein kleines Dorf unter sich mit einem weissen Festzelt. Er steuert es an und vollführt mit seinen Kollegen vier Formationen: Doppelpfeil, Delta, Schwan und wieder Doppelpfeil.

Der Team-Leader der Patrouille Suisse kündigt eine Massnahme an, um derartige Irrflüge in Zukunft zu verhindern. Heute hat die Kunstflugstaffel nur bei sogenannten Vorführungen einen Kommandanten am Boden. Bei Überflügen wie in Langenbruck ist niemand vor Ort, der über Funk eingreifen könnte. Ab sofort werde der Kommandant bei allen Shows am Boden präsent sein, kündigt Jansen an.

Die Militärjustiz trifft Abklärungen

Der Vorfall könnte auch juristische Konsequenzen haben. Die Militärjustiz prüft derzeit, ob sie eine Untersuchung eröffnet, wie ein Sprecher auf Anfrage sagt. Derzeit ist bei der Anklagebehörde bereits ein Fall der Patrouille Suisse hängig. Sie führt eine Untersuchung gegen einen Piloten, der in einen Absturz in Holland vor drei Jahren verwickelt war. Er verlor die Kontrolle über seinen Jet, kollidierte mit einem Kollegen und betätigte den Schleudersitz. Das Resultat: Leichte Verletzungen beim Piloten und Totalschaden am Flugzeug.

Auch wegen der zweiten Kunstflugstaffel der Armee, dem PC-7 Team, läuft aktuell eine Untersuchung der Militärjustiz. Vor zwei Jahren touchierte ein Flugzeug an der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz das Zugseil einer Seilbahnkamera von SRF. Das Resultat: Hunderttausende Franken Sachschaden, aber keine Verletzungen.

Aus der Zauber

In «Herr der Ringe» sprach der weise Zauberer Gandalf: «Im Zweifelsfall sollte man immer seiner Nase folgen». In der Kunstfliegerei scheint sich das Motto nicht zu bewähren.