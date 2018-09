Nein, eine Weltmacht ist die Schweiz wirklich nicht. Zumindest nicht, wenn man die einschlägigen Sparten dieses Superlativs betrachtet. In einem Bereich jedoch kann das Land seinen globalen Einfluss ganz bestimmt geltend machen: Die Schweiz sei eine «Weltmacht im Grafikdesign», schrieb der deutsche Design-Historiker Jörg Stürzebecher in einem Essay. Vieles, was zum «Allgemeingut der grafischen Sprache der Gegenwart» zähle, habe seinen Ursprung hierzulande. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde «Schweizer Grafik» zu einem stehenden Begriff, er steht für eine klare, zeitlose und funktionale Gestaltung. Das Bundesamt für Kultur führt die helvetische Gestaltungskunst auf der Liste des nationalen Kulturerbes.

So gesehen ist das, was 5,4 Millionen Schweizerinnen und Schweizer in diesen Tagen nach Hause geschickt bekommen haben, eine Hommage an die Aufgeräumtheit: das neue Abstimmungsbüchlein. Es steht ganz in der Tradition der Schweizer Grafik. Kennzeichnend dafür sind etwa typografische Raster, serifenlose Schriften, Marginalspalten, Weissräume und Flattersatz selbst bei langen Texten.