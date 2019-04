Keine andere Schweizer Jungpartei ist derart sichtbar wie die Juso. Seit dem letzten Samstag ist sie auf der Suche nach einem neuen Gesicht. Tamara Funiciello, die Präsidentin, tritt zurück. «Irgendwann ist es Zeit, abzuschliessen», sagt die Bernerin. Sie will im August Platz machen für «neue Leute mit neuen Ideen». Ihre zwei wichtigsten Projekte werden dann abgeschlossen sein: Der Frauenstreik, der Mitte Juni stattfindet. Und die 99-Prozent-Initiative, die letzte Woche eingereicht wurde.

Funiciello ist seit drei Jahren Juso-Präsidentin. Sie hat in dieser Zeit gemacht, was Juso-Präsidenten eben so machen: Sie war ganz schön laut. Hat gepoltert und geflucht. Hat die Mutterpartei, vor sich hergetrieben, war der «Stachel im Arsch der SP», wie Funiciello es einst formulierte. Einmal hat sie, die als erste Frau alleine an der Juso-Spitze stand, öffentlichkeitswirksam ihren BH verbrannt, um Sexismus und fehlende Gleichstellung zu thematisieren. Die Bernerin hat ausgeteilt, und sie musste auch einiges einstecken. Vor allem im letzten Sommer, als sie den Sommerhit «079» als sexistisch kritisierte - und eine Hasswelle erntete.

Nationalräte - und gar ein Bundesrat

Ihre Partei macht sich nun daran, eine Nachfolgerin zu suchen. Funiciello sagt, die Juso habe eine «sehr dicke Personaldecke». Fest steht: Die Juso steht vor einem wichtigen Entscheid, weil für sie vieles steht und fällt mit der Aussenwirkung der Parteispitze. Funiciello, die heute Berner Grossrätin ist, zieht es derweil in den Nationalrat. Sie kandidiert im Herbst für einen Sitz im Bundeshaus. Sie wäre nicht die erste, die das Juso-Präsidium als Sprungbrett nutzt. So tummeln sich im Bundeshaus heute gleich mehrere ehemalige Juso-Präsidenten.