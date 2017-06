Real Madrid gegen Bayern. Ronaldo gegen Robben. Barcelona gegen Juventus. Messi gegen Higuain. Chelsea gegen Paris Saint-Germain. Hazard gegen Draxler. Duelle, die den geneigten Fussball-Fan noch vor 20 Jahren an einem Dienstag- oder Mittwochabend zwingend vor den Fernseher gelockt hätten, sind mittlerweile nicht mehr als plumpe Routine geworden. Nichts gegen Superstars wie Ronaldo, Messi, Neymar und wie sie alle heissen. Aber irgendwann ist genug. Schon seit geraumer Zeit stelle ich nicht nur bei mir einen gewissen «Star-Overkill» fest. So faszinierend es auch sein mag, diesen ausserordentlich talentierten Ballkünstlern zuzuschauen. Mir ist es zu viel geworden. Ich bin übersättigt.

Und jetzt kommt noch die Kunde, dass man auch in der Schweiz in Zukunft dafür zahlen muss, den Champions-League-Zauber zu Hause in der guten Stube geniessen zu dürfen. Selbst wenn dann am Ende noch ein paar Spiele im Free-TV zu sehen sein werden, so werde ich den nicht mehr ausgestrahlten Partien kaum eine Träne nachweinen. Im Gegenteil: Die Chance ist grösser, dass ich bei kleinerem Angebot mal wieder richtig Lust auf eine Dosis Ronaldo oder Messi bekomme. Denn wie heisst es so schön: Weniger ist in diesem Fall mehr.