Stress, Depressivität, Schlafprobleme, Gewichtszunahme, familiäre Probleme oder Probleme in der Schule oder bei der Arbeit sind mögliche Folgen. Bei der Prävention steht hierzulande der Jugendschutz im Zentrum der Bemühungen. "Kinder und Jugendliche sollen einen kompetenten Umgang mit digitalen Medien lernen und wissen, wie sie sich vor Gefahren schützen können", fasst Louisa Sang, Präventions¬expertin bei Sucht Schweiz zusammen. Wichtig ist auch, den Eltern wieder Vertrauen in ihre elterliche Rolle zu vermitteln angesichts eines Phänomens, das sie manchmal weniger gut kennen als ihre Kinder. Im neuen Fokus Internet finden Eltern Hintergrundinformationen und Tipps.

Handy-Nutzung verunsichert viele Eltern

Für Jugendliche ist es wichtig, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen - zugleich bergen Smartphones auch Risiken, weshalb Grenzen wichtig sind. Eltern können z.B. mit ihrem Kind Regeln festlegen: Kein Telefon beim Essen sowie in der Nacht, wobei Mütter und Väter auch selbst Vorbild sein sollten. Eltern können aufzeigen, dass in Stresssituationen auch anderes hilft als der Griff zum Bildschirm und dass Erlebnisse in der realen Welt zentral bleiben. Am wichtigsten für die Jugendlichen ist es jedoch, dass ihre Eltern Interesse zeigen und Anteil nehmen.