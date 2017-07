Der Unfall ereignete sich am späteren Montagnachmittag auf der Klöntalerstrasse in der sogenannten Büttenenebene. Wie die Glarner Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein 39-jähriger Deutscher in Richtung Klöntal, als sein Fahrzeug am rechten Strassenrand einen Stein touchierte.

Der Wagen schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Die fünf verletzten Personen wurden mit der Ambulanz zur Kontrolle sowie zur Behandlung ins Kantonsspital nach Glarus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Während den Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.