Fünf Jahre nach Erdbeben in Nepal: Glückskette zieht positives Fazit

(gb.) Die Glückskette hat eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben, um zu prüfen, wie die Spendengelder für Betroffene des Erdbebens in Nepal eingesetzt wurden. Die Menschen vor Ort seien mehrheitlich zufrieden gewesen mit den Hilfeleistungen, teilte sie am Donnerstag mit. So seien 76 Prozent der befragten Menschen zufrieden gewesen mit der Sanierung ihrer Häuser.

Am 25. April 2015 ereignete sich in Nepal ein Erdbeben der Stärke 7,8. Tausende Menschen starben dabei, noch mehr verletzten sich und verloren ihr Haus. Die Glückskette sammelte in einer Spendenaktion 32,5 Millionen Franken und investierte das Geld in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen in die Nothilfe und in verschiedene Wiederaufbauprojekte.

Bilder des verheerenden Erdbebens in Nepal 2015: