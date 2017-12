Das Bundesgericht ändert seine Praxis zur Beurteilung der Rentenansprüche von Patienten mit psychischen Leiden. Die tatsächliche Arbeits- und Leistungsfähigkeit soll in Zukunft mit einem strukturierten Prüfverfahren abgeklärt werden. Gemäss bisheriger Rechtsprechung konnte ein Anspruch auf IV-Renten bei leichten bis mittelschweren Depressionen nur geltend gemacht werden, wenn diese Erkrankungen erwiesenermassen «therapieresistent» sind. Das Bundesgericht hat nun seine Praxis revidiert, wie aus zwei gestern Donnerstag veröffentlichten Urteilen hervorgeht. Psychische Krankheiten liessen sich grundsätzlich nur beschränkt anhand objektiver Kriterien feststellen oder beweisen, begründet das Bundesgericht diesen Schritt. Im ersten Fall urteilte das Bundesgericht über eine Frau, die nach einem Burnout und einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik Anspruch auf IV geltend machte. Im zweiten Fall gelangte ein 51-jähriger Mann ans Bundesgericht. Er bezog während mehrerer Jahre eine IV-Rente. Nach einer Begutachtung und Aktenbeurteilung aus psychiatrischer Sicht verfügte die IV-Stelle des Kantons Aargau jedoch die Renteneinstellung. Das Bundesgericht entschied nun, den Fall an die Vorinstanz zurückzuweisen. (sda)