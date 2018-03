1818 vereinbarten König João VI. von Portugal und Brasilien und ein Freiburger Diplomat die Kolonisation eines Hügelgebiets 130 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt. Im Jahr darauf wanderten die Schweizer dorthin aus. 1816 hatte ein "Jahr ohne Sommer" in der Schweiz für Ernteausfälle gesorgt. Es herrschte vielerorts Not.

Doch auch die Reise nach Brasilien wurde zum Horror: Zahlreiche Auswanderer starben. Allein 400 Schweizer ertranken bei Schiffbrüchen auf hoher See.

Aufgemacht hatten sich 800 Freiburger, aber auch 500 Berner und Jurassier, dazu Walliser, Waadtländer, Aargauer, Solothurner und Luzerner. 1820 gründeten die Überlebenden Nova Friburgo. Die Stadt zählt heute 200'000 Einwohner.

Capoeira am Schwingfest

Zum 200-Jahr-Jubiläum der Gründung Nova Friburgos will der Kanton Freiburg vor allem die Jugend ansprechen. Mit diesem Ziel vor Augen werden eine ganze Reihe von Freiburger Veranstaltungen mit brasilianischen Elementen ergänzt. Zudem sind interkulturelle und künstlerische Vermittlungsangebote geplant.

So werden beispielsweise Brasilianer an die 1.-August-Feier nach Estavayer-le-Lac kommen, wo die Schweizer Auswanderer 1819 ihre Reise antraten. Am Internationalen Filmfestival von Freiburg wird sich eine der Sektionen dem Jubiläum widmen und am Schwingfest von Juni in Schwarzsee treten Capoeira-Kampftänzer an.

Höhepunkt des Gedenkjahrs wird im Mai die Teilnahme einer Schweizer Delegation an mehrtägigen Feierlichkeiten in Nova Friburgo sein. Diese Feierlichkeiten organisieren die Vereinigung Freiburg - Nova Friburgo, die Behörden von Nova Friburgo, lokale Vereine sowie das Schweizerische Generalkonsulat in Rio de Janeiro.

Brasilianischer DJ legt auf

Am 16. Mai wird im Sinn des kulturellen Austauschs der Freiburger DJ Mugabo die Einwohner von Nova Friburgo zum Tanzen bringen. Umgekehrt ist vorgesehen, dass der brasilianische DJ MAM im Dezember 2018 das Publikum im Freiburger Kulturlokal Fri-Son zum Schwitzen bringt. Dies anlässlich der Abschlussfeier des Jubiläumsjahrs.

Auch am Marché-Concours von August in Saignelégier JU werden Tänzerinnen und Tänzer aus Nova Friburgo präsent sein. Und im Greyerzer Museum in Bulle ist derzeit eine Fotoausstellung zu dieser brasilianischen Stadt zu sehen. Ausserdem erscheinen Bücher zur Geschichte der Schweizer Auswanderung nach Brasilien.