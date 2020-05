Frauenanteil in Politik: Gemeindeebene hinkt nationaler Ebene hinterher

(dpo) Vor den Wahlen 2015 war der Frauenanteil im Nationalrat stets tiefer als in den Parlamenten der Städte. Nun hat sich die Situation umgekehrt und seit 2019 sind Frauen im Nationalrat mit 42 Prozent deutlich stärker vertreten. Im Gegensatz dazu ist der durchschnittliche Frauenanteil auf Gemeindeebene relativ stabil geblieben. Im letzten Jahr belief er sich in der Exekutive auf 27 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilt.

In der Legislative waren die Frauen auf Gemeindeebene vor zehn Jahren mit durchschnittlich 31 Prozent vertreten. In den Folgejahren sank der Anteil auf 29 Prozent, ehe er 2019 auf 32 Prozent anstieg. Diese Zunahme sei deutlich schwächer als jene auf nationaler Ebene, hebt das BFS hervor.