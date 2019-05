«Gleichberechtigung. Punkt. Amen.» Das verlangen die Kirchenfrauen, die am Freitag, 14. Juni, am nationalen Frauenstreiktag mitmarschieren werden. Am folgenden Samstag und Sonntag werden sie, ausgerüstet mit pinken Gummistiefeln und pinken Mitras, mit Aktionen in und vor Kirchen auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Zum Protest aufgerufen hat unter anderem der Schweizerische katholische Frauenbund.

Denise Buser ist Titularprofessorin für kantonales Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel und freie Mitarbeiterin an der Theologischen Fakultät in Luzern. Die Autorin des Buches «Die unheilige Diskriminierung. Eine juristische Auslegeordnung für die Interessenabwägung zwischen Geschlechtergleichstellung und Religionsfreiheit beim Zugang zu religiösen Leitungsämtern» befasst sich seit langem mit dem Thema Gleichstellung in der Kirche.