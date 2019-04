Die Gemeinderätin von Rüeggisberg BE erfüllt wichtige Anforderungen, wie sie auf Anfrage sagt. Sie kennt die Armee aus eigener Erfahrung, sie hat die Rekrutenschule absolviert und sich zum Rang eines Wachtmeisters hochgearbeitet. Sie leitet seit zehn Jahren grössere Teams und verfügt als Pflegefachfrau über hohe Sozialkompetenz. Hiltbrunner ist Pilotin und spricht als geborene Bündnerin alle vier Landessprachen. Zwar hat sie den Tweet aus Jux abgesetzt, wie sie sagt. Doch Hiltbrunner sagt, eine Frau an der Spitze würde der Armee «guttun». Sie selbst habe die Armee zwar sehr frauenfreundlich erlebt. Im Führungsstil würden sich Mann und Frau aber doch stark unterscheiden.

Wenige Frauen im hohen Kader

Viola Amherd hat mit ihrer Stellenausschreibung die Frauenfrage neu geöffnet. Ist es aber realistisch, dass tatsächlich eine Frau das Rennen macht? Dass unter der ersten Verteidigungsministerin der Schweiz erstmals auch eine Frau die Armee führt?

Vorderhand sagt niemand offen, dass die Chancen schlecht stehen. Die Zahlen geben aber eine eigene Antwort. In den letzten Jahren wuchs der Anteil Frauen in der Armee. 2017 engagierten sich 929 Frauen aktiv, 54 mehr als im Vorjahr, fast 100 mehr als noch 2015. Von 929 Frauen sind 289 im Grad eines Offiziers. Das sind zwar verhältnismässig deutlich mehr als bei den Männern. Doch die Ausgangslage ist unterschiedlich: Frauen melden sich freiwillig bei der Armee. Der Wunsch, Karriere zu machen, ist also ungleich grösser. Dennoch: Die Armee zählt über 120'000 Angehörige, 929 davon sind Frauen.

Und trotzdem dringen Frauen in Männerdomänen vor. Im Februar schloss die 28-jährige Waadtländerin Fanny Chollet die Ausbildung auf dem F/A-18 ab und ist seither die erste Militärpilotin der Schweiz. Viola Amherd leitet als erste Frau das Verteidigungsdepartement. Eine Frau an der Spitze der Armee müsste möglich sein.