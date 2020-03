(mg) Das Corona-Virus hat ein erstes Todesopfer in der Schweiz gefordert. Eine 74-jährige Frau starb in einem Spital in der Waadt, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt. Die Frau war demnach seit dem 3. März hospitalisiert und litt schon vor der Infektion an einer chronischen Krankheit. In der Nacht auf Donnerstag sei sie nun verstorben. Das Universitätsspital Lausanne will nach dem Mittag näher über den Fall informieren.

Update folgt ...