«Feindliche Übernahme», «erpresserische Drohungen»: So zerstritten ist das Bistum Chur

Der Sündenbock war schnell eruiert: Martin Grichting. Gemäss verschiedenen Medienberichten führte der 53-jährige Generalvikar am Montag die konservative Opposition an gegen die Dreierliste von Papst Franziskus, aus denen die 22 Churer Domherren einen Nachfolger für Vitus Huonder hätten küren sollen. Zur Wahl standen Mauro-Giuseppe Lepori (61), Generalabt des Ordens der Zisterzienser in Rom, Vigeli Monn (55), Vorsteher des Klosters Disentis, und Joseph Bonnemain (72), im Bistum Chur zuständig für die Beziehungen zu den Landeskirchen. Eine knappe Mehrheit des Domkapitels (11 zu 10 bei einer Enthaltung) trat gar nicht auf den Wahlvorschlag ein.

Grichting gilt als Huonders Bruder im Geist und mächtiger Mann im Bistum Chur. Einer Eigenheit der Schweiz, dem dualen System mit der demokratisch organisierten Landeskirche und der römisch-katholischen Kirche, steht er ablehnend gegenüber. Doch agierte wirklich das Schreckensgespenst der progressiven Katholiken als Strippenzieher? Unserer Zeitung liegt das Protokoll des Vorgangs der Nichtwahl vor. Es vermag die Frage nicht zu beantworten, weil nicht steht, von wem welche Voten stammen. Das Protokoll offenbart aber, dass viele Stimmen die Liste aus Rom verschmähten, und welche tiefe Gräben der seit Jahrzehnten schwelende Streit ins Wahlgremium des Bistums Chur gerissen hat. Im Kern geht es um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Lagern: Konservative gegen Moderate, Befürworter gegen Gegner der Landeskirche.

Attacke auf Bischöfe von Basel und St. Gallen

Ein Domherr taxierte die Dreierliste als Versuch, «die bisher vom gesellschaftlichen Mainstream abweichende Stimme des Bistums Chur zum Schweigen zu bringen». Die Dreierliste bedeute eine feindliche Übernahme des Bistums Chur durch die Bischöfe von Basel, St. Gallen und den Abt von Einsiedeln.