Fehler im Umgang mit Mobbing und Belästigung: SRG-Verwaltungsrat macht Druck auf Generaldirektor Gilles Marchand

Der Verwaltungsrat der SRG kündigte am Mittwoch an, er werde die «Verantwortungskette» untersuchen lassen. Was heisst das? Lässt der Verwaltungsrat abklären, ob die Vorgesetzten professionell und angemessen auf die Vorwürfe reagiert haben? «Ja», antwortet der Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina auf eine Anfrage dieser Zeitung.

Doch nun muss sich Marchand plötzlich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Grund sind die Fälle von sexueller Belästigung und Mobbing beim Westschweizer Fernsehen (RTS), über welche die Zeitung «Le Temps» vor einer Woche berichtete. Die Vorwürfe fallen zu einem guten Teil in die Amtszeit Marchands als Fernsehchef in Genf von 2001 bis 2017.

Die Prüfung durch eine unabhängige Stelle werde aufzeigen, ob die involvierten Stellen ihre Verantwortung korrekt wahrgenommen hätten oder ob es Unterlassungen oder Verletzungen von Vorgaben gegeben habe. Damit gerät Marchand unter Druck. Der Verwaltungsrat lässt die Reaktion des SRG-Chefs auf die Fälle überprüfen.

Die Vorwürfe der Belästigung und des Mobbings richten sich unmittelbar gegen drei RTS-Angestellte. Zwei von ihnen sind inzwischen suspendiert worden; der dritte, der bekannte Fernsehmoderator Darius Rochebin, war im September zu einem französischen Sender gewechselt.

Marchand darf nicht mehr mit den Medien reden

Der SRG-Verwaltungsrat entzieht Marchand auch die Zuständigkeit für die Kommunikation über die Vorfälle bei RTS. Diese Zeitung führte mit Marchand am Dienstag ein Interview, in dem auch die Belästigungen zur Sprache kamen. Am Donnerstag hätte das Gespräch abgedruckt werden sollen. Der Verwaltungsrat verhinderte dies mit einer Intervention am Mittwochabend und verschickte eine eigene Medienmitteilung.

Befremden löste Marchand mit seinen ersten Reaktionen auf die «Le Temps»-Recherche aus. Er sprach von einer «vague populiste», einer populistischen Welle, und meinte damit offenbar die vielen Gerüchte, die es über das Verhalten einzelner RTS-Angestellter gibt. Wenig hilfreich war auch sein Hinweis, dass solche Übergriffe auch in anderen Medienhäusern geschähen. Es entstand der Eindruck, dass der SRG-Chef die Vorwürfe herunterspielen wolle.

Das soll seinen Vorgesetzten, Jean-Michel Cina, irritiert haben. Auf die Frage, ob er sich geärgert habe über Marchands Kommunikation, antwortet der vormalige Walliser Staatsrat: «Ich habe mich über die Vorfälle geärgert. Der Schutz der persönlichen Integrität von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz ist eine zentrale Aufgabe des Arbeitgebers. Diese Aufgabe gilt es, resolut und konsequent wahrzunehmen.»