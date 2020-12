Fehler im Coronamanagement: Diese acht Mängel will der Bund bis zur nächsten Krise beheben

Fehler: Die gibt es überall. Aber der Bundesrat hat nie öffentlich darüber gesprochen, was er in der Coronakrise falsch gemacht hat. Ob die Maskenfrage oder andere Entscheide: Bei ihren Auftritten versuchte die Landesregierung den Eindruck zu erwecken, dass sie zu jeder Zeit alles im Griff hatte.

Jetzt liegt allerdings ein Dokument vor, das zeigt, wo es im Krisenmanagement haperte. Es ist ein bisher nicht beachteter, am Freitag vom Bundesrat abgesegneter Bericht, den die Bundeskanzlei erstellen liess. Sie will für eine nächste Krise besser gerüstet sein. Untersucht wurde das Handeln in der ersten Coronawelle, von Februar bis August. Grundsätzlich fällt das Fazit positiv aus. Das Krisenmanagement sei effektiv gewesen und habe sich bewährt. Er zeigt aber auch Versäumnisse auf – und dass es manchmal einfach nur darauf ankam, wer zu wem gute Kontakte pflegte.



Verbesserungspotential gibt es in folgenden Punkten:

Der übergeordnete Führungsstab fehlte

In der Krise handelten vor allem die Krisenstäbe der Departemente und der BAG-interne Krisenstab. Zwar gab es übergeordnete Krisenstäbe wie der Krisenstab des Bundes zu Corona und der Bundesstab Bevölkerungsschutz. Diese hätten jedoch zu wenig klar definierte Kompetenzen gehabt, seien zu gross gewesen und hätten so ihre Führungsaufgabe nicht wahrnehmen können, heisst es im Bericht. «Der Departementalismus und das Silodenken nahmen im Krisenmanagement der Bundesverwaltung mit zunehmender Dauer der Krise zu.» Der Informationsfluss zwischen den einzelnen Departementen fand teils nicht genügend statt.

2. Daten aus dem Fax-Zeitalter:

Erstmals gibt der Bund konkret Einblick, wie chaotisch die Datensammlung war. «Zu Beginn der Krise lagen den Gremien der Bundesverwaltung die notwendigen, entscheidungsrelevanten Informationen nicht schnell genug vor», heisst es. Teils kamen die Daten noch per Fax. Gar «chaotisch» sei es gewesen, an die Daten von Spitälern zu kommen. «Die Daten zur Anzahl infizierter Personen oder zur Anzahl Intensivbetten etwa mussten erst zusammengestellt und aufbereitet werden», schreibt der Bund. Die Erkenntnis ist allerdings nicht so neu, wie sie nun klingt: Recherchen von CH Media haben gezeigt, dass das Problem seit Jahren bekannt war, allerdings verschleppt wurde.