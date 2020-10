FDP führt ihre nächste Delegiertenversammlung online durch

(agl) Trotz eines umfassenden Schutzkonzeptes sei die gegenwärtige Unsicherheit zu gross, um an der geplanten Versammlung mit Publikum festzuhalten, schreibt die Partei am Dienstag in einer Mitteilung. Die Rednerinnen und Redner werden am Veranstaltungsort in der Messe Luzern auftreten und die Delegierten per Videokonferenz zugeschaltet. Diese werden am kommenden Samstag unter anderem die Parolen zur Konzernverantwortungsinitiative und zum CO 2 -Gesetz fassen.