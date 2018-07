Miescher will die Doppeladler-Affäre nicht in direktem Zusammenhang mit der Frage nach der Doppelbürgerschaft stellen. Gegenüber der «Schweiz am Wochenende» sagte er: «Der Doppeladler-Jubel hat gezeigt, wie fragil die Beziehung zwischen Nationalmannschaft und Bevölkerung ist. Wir dachten, mit diesem Nationalteam die Skepsis in der Bevölkerung vertreiben zu können. Nun aber konstatiere ich, dass allein gute Leistungen nicht reichen. Es braucht mehr. Deshalb habe ich die Doppelbürger-Debatte angestossen. Ich bin nicht auf einer Mission. Ich bin auch nicht generell gegen Mehrfach-Staatsbürgerschaften, ich will nur die Resonanz prüfen in Bezug auf diese Idee.»

Miescher will, dass sich künftig Sportler mit zwei Pässen bis 18 entscheiden, welchen sie abgeben. Warum? Weil er nicht will, dass der Verband Geld in die Ausbildung von jungen Talenten investiert, diese später aber für ein anderes Nationalteam auflaufen. Nur: In den letzten 20 Jahren hat die Schweiz mit Ivan Rakitic und Mladen Petric lediglich zwei Fussballer verloren. Und wenn einer wie Moritz Bauer für Österreich, die Feltscher-Brüder für Venezuela und Xhakas Bruder Taulant für Albanien spielt, tut das der Schweiz nie weh. Weshalb also Mieschers Aufruhr? Erst recht, da die die Nationalmannschaft Zyklen unterliegt, die in Wechselwirkung zu Einwanderungsströmen stehen. Heisst: In zehn, vielleicht schon in fünf, Jahren wird der Grossteil unserer Kicker mit Migrationshintergrund nicht kosovarische, sondern afrikanische Wurzeln haben. Allein aus rationellen Überlegungen ist die Gefahr kleiner, dass diese sich für ihre zweite Heimat entscheiden. Jeden dritten Monat aus irgendeiner europäischen Metropole nach Afrika zu fliegen, um ein Länderspiel zu bestreiten, ist wesentlich aufwendiger als in der Schweiz zur Nati einzurücken.

Auch die Beweggründe für einen zweiten Pass sind selten emotional gesteuert. Manuel Akanji beispielsweise beantragte erst als Teenager den nigerianischen Pass, weil er so von der Visumspflicht entbunden ist, wenn er in die Heimat seines Vaters reist. Es wäre verständlich, wenn er sich nun durch den Vorstoss von Miescher brüskiert fühlte. Wie all die anderen Doppelbürger im Nationalteam.

Auch die Klubs sind nicht erfreut über den Vorstoss. Sie sind es, die in erste Linie Geld und Ressourcen in die Ausbildung investieren. Deshalb ist es in ihrem Interesse, viele ihrer Talente zu Nationalspielern zu formen – egal, für welche Nation. Denn mit jedem Länderspiel steigt der Marktwert. Miescher räumt ein: «In der Debatte geht es auch darum, was wir stärker gewichten: nationale Interessen oder wirtschaftliche Partialinteressen?»