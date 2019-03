Am Donnerstag spielt sich im Bundeshaus eine ungewöhnliche Szene ab. SP-Nationalrat Cédric Wermuth spurtet die Treppe im Eingangsbereich hoch, an der Statue der drei Eidgenossen vorbei, und filmt sich dabei mit dem iPhone. Im ersten Stock angekommen, rennt er in Richtung Nationalratssaal. Er ist ausser Atem, redet aber fortwährend in die Selfie-Kamera: «Wenn mer knapp isch bi Abstimmige im Bundeshuus, denn muess mer mängisch seckle.» Das Kurzvideo stellt er kurz danach online für seine über 2000 Follower auf Instagram. Solche Aktionen zahlen sich aus, sagt der 33-Jährige: «In den USA hat Instagram Facebook bei der Direktkommunikation mit den Wählern abgelöst. Als Politiker ist es wichtig, hier eine Präsenz aufzubauen.» Instagram ist das am schnellsten wachsende soziale Netzwerk der Welt: Bei der Gründung 2010 konnten die Nutzer der Plattform nur Bilder veröffentlichen, heute sind neben Videos und Live-Schaltungen auch «Stories» möglich, das sind Fotos und Filme, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Über eine Milliarde Menschen monatlich inszeniert auf der Plattform ihr Leben und gibt dabei viel Privates preis. Im Vorfeld der National- und Ständeratswahlen 2019 nutzen immer mehr Politiker die Plattform.

Wie eine Auswertung der Redaktion CH Media zeigt, besitzen aktuell (Stichtag: 13. März 2019) rund 40 Prozent aller Parlamentsmitglieder einen eigenen Instagram-Account. Das sind 99 Profile, Tendenz steigend. Wer ihre Accounts abonniert, bekommt von frühmorgens bis spätabends einen Strom an Bildern und Videos zu sehen: Parlamentarier am Posieren in der Wandelhalle, beim Bier, mit Kollegen an der Fasnacht, mit der Freundin beim Tennis oder in den Ferien am Strand. Private Bilder wirken Die Politiker verfügen über durchschnittlich 745 Follower und haben schon 87-mal ein Bild oder Video gepostet, wobei die Schwankungen gross sind. Sie sind durchschnittlich 49 Jahre alt, fünf Jahre jünger als in der Bundesversammlung. Die Popularität des Portals ist parteiübergreifend. Das Parlamentsmitglied mit dem erfolgreichsten Account ist SVP-Nationalrätin Natalie Rickli mit über 5000 Followern, gefolgt von CVP-Nationalrat Guillaume Barazzone mit 2300 und FDP-Präsidentin Petra Gössi auf dem sechsten Platz mit knapp 1600. Frauen fühlen sich von der Bilder-Plattform stärker angesprochen als Männer: Von 70 National- und Ständerätinnen verfügen 52 Prozent über ein Profil, bei den Männern 35 Prozent.