«Herzlich willkommen im Studio, Peter der Erste, König von Deutschland!» So beginnt eine Ausgabe der Sendung «Time-to-do» auf dem TV-Sender «Schweiz 5». Dreimal pro Woche preisen zur besten Zeit Geistheiler, Astrologen und andere Esoteriker ihre Produkte oder Dienstleistungen an. Sofern sie bezahlen. Denn was daherkommt wie eine journalistische Sendung, ist ein gekaufter Deal: Jeder Gast bezahlt für seinen Auftritt 2000 Franken an die Firma des Moderators Norbert Brakenwagen.

An diesem Tag im Mai sitzt Peter Fitzek im Studio. Ein gelernter Koch, der mit seinen Anhängern mitten in Ostdeutschland eine eigene Monarchie ausgerufen hat. «König» Fitzek wird vom deutschen Inlandsgeheimdienst beobachtet, weil dieser ihn der Reichsbürger-Bewegung zurechnet; Menschen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen. Fitzek selbst bestreitet, ein Reichsbürger zu sein. Er sass im Gefängnis, weil er illegal eine Krankenversicherung für sein Fantasie-Königreich betrieben hat und ohne Führerschein Auto gefahren ist. Dieser Mann steht für den andern Gäste-Typ der Sendung: Sektenführer, Verschwörungstheoretiker, Pseudo-Monarchen.

Sektenexperte Georg Otto Schmid von Relinfo kennt «Time-to-do» seit Jahren: «Brakenwagen hat einen enormen Einfluss in der Esoterik-Szene», sagt er. «Wir erleben immer wieder Menschen, die über die Sendung zu Beratungen oder Seminaren kommen, über die sie dann in umstrittene Gemeinschaften geraten.»