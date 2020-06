Familie Murdoch soll Interesse an Basler Messebetreiberin MCH haben

(wap) Die Verhandlungen würden von Rupert Murdochs Sohn James Rupert Murdoch geführt, so die« Finanz und Wirtschaft». Eine Bestätigung der MCH Group liege allerdings nicht vor, so die Zeitung, die sich auf zwei unabhängige Quellen beruft. Bereits am Mittwoch war bei einer Debatte im Basler Grossen Rat gerätselt worden, wer als neuer Investor bei der MCH einsteigen würde. Der Kanton wird auf jeden Fall mitreden: Die vom Rat beschlossene Strategie sieht eine Sperrminorität der öffentlichen Hand vor. Im Gegenzug dazu verzichtet der Kanton auf seine Bezugsrechte bei der Kapitalerhöhung.