Das war definitiv sein letzter Besuch beim Fastfoodriesen Burger King. Denn als der Bieler Raphael Friederich voller Vorfreude in seinen Burger beisst, macht er eine ekelerregende Entdeckung: Im Hamburgerbrötchen befindet sich etwas Undefinierbares, das nach Fäden aussieht. «Am liebsten hätte ich mich übergeben», erinnert sich der 25-Jährige.

Normalerweise geht der Bieler nicht zu Burger King, doch für einmal machen er und seine Freundin Gina eine Ausnahme und gehen in ein Bieler Restaurant. «Wir hatten grosse Lust auf Burger King», erzählt Friederich gegenüber Tele M1. Doch nach dem ersten Bissen der grausige Fund. Sofort zeigt er den Burger dem Personal. Dieses bietet ihm einen Ersatzburger an, den Friederich dankend ablehnt. Sein Geld erhielt er zurück und auch eine Cola zum runterspühlen, dennoch gehe er «definitiv nie mehr in einen Burger King».

Untersuchung wird eröffnet

In einer Stellungnahme erklärt die Fastfoodkette, dass sie ihren Lieferanten gebeten habe, eine Untersuchung zum Vorfall zu eröffnen. Ausserdem werde sie die Standarts vom betroffenen Lizenznehmer überprüfen. Denn dieser besitze und führe das Restaurant unabhängig.