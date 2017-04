Steck sei allein unterwegs gewesen, als er zwischen Camp I und Camp II am Fusse des Everest 1000 Meter in die Tiefe gestürzt sei, sagte Mingma Sherpa von "The Seven Summits Trecks". Die Firma hatte die jüngste Expedition des 40-Jährigen mitorganisiert.

Über den Tod Stecks berichtete zuerst die nepalesische Zeitung «The Himalayan Times» unter Berufung auf lokale Quellen. Eine Gruppe von sechs Rettungskräften habe den Leichnam des Schweizer Rekordhalters am Berg Nuptse südwestlich des Mount Everest geborgen.