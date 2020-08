«Extrem und gefährlich»: Schweizer Firmenchefs widersprechen Martullo-Blocher bei der SVP-Initiative

Oft verweigern Konzernchefs und Verwaltungsratspräsidenten die Auskunft, wenn man sie zu einer bevorstehenden Abstimmung befragt. Sie wollen sich nicht politisch exponieren. Bei der Begrenzungsinitiative der SVP, die am 27. September an die Urne kommt, ist das anders. Als die «Schweiz am Wochenende» bei die Firmenspitzen um Stellungnahmen bittet, folgen diese ­innerhalb zweier Tage.

Auch eine der wenigen Absagen ist bemerkenswert. Rolf Dörig, Verwaltungsratspräsident des Versicherers Swiss Life, lässt ausrichten, er habe sich entschieden, zur Begrenzungsinitiative keine Stellung zu nehmen. Noch bei der Masseneinwanderungs- und der Selbstbestimmungsinitiative empfahl Dörig ein Ja, wie die SVP, und entgegen den Parolen der Wirtschaftsverbände. Ob er diesmal dagegen ist oder sich keinen ­Ärger mit den Verbänden einhandeln möchte, bleibt sein Geheimnis.