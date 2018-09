Der Täter sei nicht zudem nicht therapierbar. Das Waadtländer Kantonsgericht folgte mit dem Urteil dem Antrag von Staatsanwalt Eric Cottier. Die Verteidigerin Véronique Fontana dagegen hatte für eine stationäre therapeutische Massnahme plädiert.

Das Bundesgericht hatte im März die lebenslängliche Freiheitsstrafe für den heute 42-jährigen Mörder der jungen Marie bestätigt, die vom Kantonsgericht Waadt angeordnete lebenslängliche Verwahrung hingegen aufgehoben. Damit hiess das Bundesgericht die Beschwerde des Mörders in einem Punkt gut.

Das Kantonsgericht war laut den höchsten Richtern des Landes fälschlicherweise davon ausgegangen, dass beide psychiatrischen Gutachter den Verurteilten für dauerhaft untherapierbar hielten. Einer der Gutachter hat dies laut Bundesgericht jedoch nicht ausdrücklich festgestellt.

Der Verurteilte hatte am 13. Mai 2013 die 19-jährige Marie in Payerne VD entführt und in der Nacht auf den 14. Mai in einem Wald in Châtonnaye FR erdrosselt.

Der Mann aus dem Kanton Freiburg gilt als gefährlicher Wiederholungstäter. Er war bereits im Jahr 2000 im Alter von 22 Jahren zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er 1998 seine damalige Ex-Freundin in einem Chalet in La Lécherette VD vergewaltigt und erschossen hatte.