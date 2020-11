Expertenbericht zeigt: Der Bund muss stärker auf die psychischen Belastungen der Pandemie eingehen

Aufklären, Appellieren, Anordnen: In diesem Dreieck kommunizieren die Behörden während der Coronakrise. Auf der einen Seite müssen sie an den Schutz der Bevölkerung denken, auf der anderen an die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie. Aber was ist mit ganz konkreten sozialen Aspekten? Mit Ängsten, Depressionen, Suizidgedanken auch? Und wo bleibt die Hoffnung in diesen düsteren Zeiten? Die Pandemie ist nicht nur ein Risiko für die körperliche Gesundheit, sie kann auch schwerwiegende Folgen für die psychische Gesundheit haben.

Gemäss Experten muss sich der Bund breiter aufstellen, wenn er sich an die Bevölkerung wendet: Psychische Belastungen sollten in den offiziellen Verlautbarungen und Kampagnen stärker thematisiert werden. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die das auf sozialpolitische Fragen spezialisierte Beratungsbüro Bass im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) durchgeführt hat. Die Studienautoren untersuchten den Einfluss von Covid-19 auf die psychische Gesundheit in der Schweiz. Eine ihrer zentralen Empfehlungen an die Behörden lautet: «Klar kommunizieren.»

Stärker auf Verunsicherungen und soziale Auswirkungen eingehen

Die Coronakrise setzt jeder und jedem zu. Deshalb braucht es einen, wie es die Experten nennen, «Schutzfaktor gegen psychische Belastungen». Ein solcher müsse in einem kommunikativen Gesamtpaket eine wichtige Rolle spielen.

Konkret gehe es darum, «Verunsicherungen vorzubeugen und aufzuzeigen, dass nicht nur Infektionsrisiken, sondern auch die sozialen und psychologischen Konsequenzen der Schutzmassnahmen ernst genommen und angegangen werden». Dadurch könnte die psychische Gesundheit der Bevölkerung gestärkt werden.

Für ihre Untersuchung werteten die Experten bereits verfügbaren Studien zur psychischen Gesundheit in Coronazeiten aus und analysierten die einschlägige Forschung, ebenso interviewten sie Spezialisten aus der Wissenschaft, der Beratung und der Versorgung. Die Krisenkommunikation der Behörden beurteilt die Fachwelt vor allem in der ersten Phase als «klar, authentisch und verständlich». Das habe Sicherheit vermittelt.

Geändert hat sich dies, nachdem im Juni die ausserordentliche Lage aufgehoben wurde. Seither laufe die Kommunikation aus Sicht einiger der Befragten «nicht mehr so gut und ist teilweise widersprüchlich oder verwirrend». Laut den Experten dürfte sich dies nicht zuletzt mit den neuen Zuständigkeiten erklären lassen: Unterschiedliche kantonale Regeln könnten Verunsicherung auslösen, selbst wenn sie klar kommuniziert würden. Oft hänge die Kritik am Krisenmanagement mit dem Wunsch nach Vereinfachung zusammen. Gleichzeitig ist die Pandemie mit zahlreichen Unklarheiten behaftet, die ausgehalten werden müssen.

BAG plant Massnahmen für die Wintermonate

Die Aufgabe der Krisenkommunikation sei es nun, «Unsicherheiten und Ängste aufzugreifen und mit Botschaften darauf zu reagieren». So müsse etwa vermittelt werden, dass Risiken zum Leben gehören, dass aus Angst nicht auf alles verzichtet werden soll. Erfüllende Beschäftigungen, Pläne schmieden, nach draussen gehen, Kontakte pflegen: Solche Dinge seien wichtig für das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit.

Die Experten empfehlen den Behörden darum, klar zu vermitteln, was trotz Einschränkungen noch möglich ist. Spaziergänge oder Gespräche über den Balkon etwa. Sie nennen dies «Sichtbarmachen positiver Aspekte der Krise und gemeinsam bewältigter Schwierigkeiten». Bei Schutzmassnahmen müssten die Behörden immer auch darüber informieren, wie Stress und seelische Belastungen abgefedert werden könnten.

Der BAG hat auf die Befunde der Untersuchung reagiert, wie Informationen der Redaktion von CH Media zeigen. Auf Anfrage bestätigt dessen oberster Kampagnenleiter Adrian Kammer: