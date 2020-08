Experten: Viele Wespen, aber keine Plage

Der Grund: Das Frühjahr war sehr sonnig, sodass die Wespenköniginnen schon im April statt erst im Mai aus ihrer Winterstarre erwachten. So starteten sie früh mit dem Nestbau und dem Aufbau ihrer Völker. "Durch das warme Wetter konnten praktisch alle Königinnen ein Volk heranziehen", sagte Schmidt zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch die darauffolgende trockene und heisse Zeit begünstigte die Entwicklung der Wespenvölker: Die Wespen-Arbeiterinnen trafen auf ein üppiges Nahrungsangebot.

Keine "Wespenplage"

Aber auch wenn diesen Sommer viele Wespen anzutreffen sind: Von einer "Wespenplage" spricht Schmidt nicht. "Sonst werfen wir alle Wespen in denselben Topf", sagte er. In der Schweiz leben nämlich neun Wespenarten. Doch nur die Deutsche und die Gemeine Wespe werden von Fleisch oder Süssem angelockt. Das empfinden Menschen als Plage. Die anderen Arten sind friedlich - so lange man ihren Nestern nicht zu nahe kommt.