Bei offiziellen Anlässen zeigt er sich in edlen Uniformen, privat kleidet er sich eher – sagen wir mal speziell. Die Rede ist vom thailändischen König Rama X. Am Sonntagabend ist er im bauchfreien Oberteil beim Seehotel Kastanienbaum in Horw vorgefahren. Das belegen Bilder, die ein Leser unserer Zeitung geschossen hat.

Beim Hotel selbst will hingegen niemand den hohen Besuch bestätigen. Gemäss Aussagen mehrerer Leser fuhr König Rama X mit seinem gesamten Tross vom Dorf kommend zum Seehotel Kastanienbaum. Dort machte er ab zirka 18.45 Uhr eine rund halbstündige Pause, bevor er die gleiche Strecke wieder zurück fuhr. Bedienstete nähern sich nur kniend Ein Leser, der das Geschehen filmte, amüsierte sich köstlich. «Ein König in einem bauchfreien Dress, das sieht schon komisch aus», sagt er. Die Bediensteten hätten Salut gestanden. Wenn sie sich Rama X näherten, dann nur auf den Knien. Sie folgten dem König, der im Hotel offenbar nur aufs WC ging und ein Glas Wasser trank, auf Schritt und Tritt. Am Boden kniend hielt einer dessen Rennvelo fest. Als er losfuhr, folgten ihm die Begleiter, ausgerüstet mit Helmkameras.

Bereits am Freitag hat Rama X bereits beim Restaurant Kreuz Bertiswil in Rothenburg Halt gemacht und bei Gastgeber Armin Burkart für einigen Wirbel gesorgt. Ob der König eine richtige Velotour durch Luzern macht, ist allerdings unklar. Die thailändische Botschaft will auf Anfrage keine Auskunft geben. Die Luzerner Polizei ist über den hohen Besuch nicht informiert. Denkbar wäre, dass Rama X nach dem Zwischenstopp in Horw weiter fuhr zur Glasi in Hergiswil. Dort hat er bereits im letzten Oktober eingekauft, wie die Glasi berichtete: