Exit-Präsidentin: «Suizidhilfe sollte zu einer selbstverständlichen Aufgabe eines Arztes werden»

Der Hauptsitz der Suizidhilfeorganisation Exit Deutsche Schweiz ist schwierig zu finden. Er befindet sich auf dem Zürichberg in einer Seitenstrasse zwischen noblen Wohnhäusern. Ein Firmenschild sucht man vergebens. Es ist eine Vorsichtsmassnahme. Exit hat zwar mehr Mitglieder als jede Partei der Schweiz, aber eine fundamentale Gegnerschaft ist geblieben. Ob der versteckte Geschäftssitz noch zeitgemäss ist, wird eine der kleineren Fragen sein, die Exit-Präsidentin Marion Schafroth in ihrer Amtszeit angehen wird. Die erste Debatte, die sie anstossen will, betrifft den Altersfreitod. Am Samstag lädt sie zu einer Tagung zum Thema, die auf grosses Interesse stösst. Sie ist ausgebucht. Der «Altersfreitod» ist ein umstrittenes Konzept. Gottfried Locher, der Präsident des reformierten Kirchenbundes, spricht von einer «menschenverachtenden Idee». Können Sie das nachvollziehen? Marion Schafroth: Das Problem ist, dass viele Leute nicht wissen, was wir mit dem Altersfreitod meinen. Sagen Sie es uns. Es geht um einen betagten Menschen, der an einer Summe von Beschwerden leidet, die seine Lebensqualität so beeinträchtigen, dass sie nicht mehr stimmt für ihn. Die Ursachen können vielfältig sein, zum Beispiel extreme Schwerhörigkeit, Sehverminderung oder medizinisch nicht fassbare Schwindelanfälle. Die Voraussetzung für einen Altersfreitod ist also nicht zwingend eine klare medizinische Diagnose oder eine tödliche Krankheit. Auch starke altersbedingte Funktionsminderungen können zu einem unerträglichen Leiden führen. Sie müssen im Rahmen unserer Abklärungen von einem Arzt bestätigt werden.

Freisinnige Ärztin Marion Schafroth ist seit Mai Präsidentin von Exit Deutsche Schweiz, der grössten Suizidhilfeorganisation der Deutschschweiz. Zuvor war sie Vizepräsidentin. Wie ihre Vorgängerin ist sie FDP-Mitglied und hatte einst ein politisches Amt inne. Schafroth war Stadträtin von Liestal. Auch ihr Mann Gerhard war politisch aktiv, allerdings bei der GLP. Das Paar hat zwei Söhne. In einer Woche feiert Marion Schafroth ihren 60. Geburtstag. Beruflich betreibt sie eine mobile Praxis für ambulante Anästhesie. (mau)

Die Schwierigkeit ist: Man kann nicht nach einer klaren Methode bestimmen, wer sich das Leben nehmen darf. Ja, das ist der Knackpunkt. Am wichtigsten ist der Leidenszustand, der immer subjektiv ist. Jede Person definiert selber, was für sie tragbar ist und was nicht. Der Begriff des Altersfreitods ist problematisch, weil er suggeriert, dass ein Mensch wegen seines Alters nicht mehr leben will. Und: Der Suizid wird dabei glorifiziert als Akt der Freiheit. Sie haben Recht: Es ist ein ungeschickter Begriff, weil er erklärungsbedürftig ist. Wir haben deshalb lange darüber diskutiert, ob wir den Begriff verwenden wollen. Die korrekte Bezeichnung wäre: Assistierter Suizid bei betagten Menschen. Weil der Begriff Altersfreitod inzwischen geläufig ist, haben wir entschieden, ihn so stehen zu lassen. Manchmal muss man auch geläufige Begriffe ändern. Der Begriff Selbstmord ist auch geläufig, aber weil er den Suizid mit einer justiziablen Tat in Verbindung bringt, verwendet man ihn heute nur noch mit Zurückhaltung. Zum Glück verändert sich die Sprache. Ich denke nicht, dass man in zehn Jahren noch von Freitod sprechen wird. Und von der Freitod-Organisation? Ich bin keine Prophetin. Aber die Präsidentin der grössten Freitod-Organisation der Schweiz. Erst seit ein paar Monaten. Aber für mich ist klar, dass sich unser Verein weiterentwickeln muss, auch in der Wortwahl. Das braucht Zeit.

Eine Etablierung des Altersfreitods ist umstritten, weil Senioren Exit wählen könnten um ihren Nachkommen nicht zur Last zu fallen. Das ist die grosse Angst unserer Gegner. Aber die Realität, die wir erleben, ist eine andere. Die betagten Menschen müssen kämpfen und viel Überzeugungsarbeit leisten, um sterben zu dürfen. Gerade bei ihren Angehörigen. Wir stellen fest: Der Mensch will grundsätzlich leben. Der Überlebenstrieb ist sehr gross. Wenn ein betagter Mensch wegen der Summe seiner Beschwerden nicht mehr leben will, ist das ein autonomer Entscheid eines denkenden und fühlenden Menschen. Den gilt es zu respektieren. In vielen Fällen könnte eine aber versteckte Altersdepression der wahre Grund sein. Viele Leute meinen, wenn eine Person alt ist und an Suizid denkt, muss sie depressiv sein. Natürlich gibt es altersdepressive Menschen. Selbstverständlich begleiten wir niemanden in den Tod, der wenige Wochen nach dem Tod des Partners in einer Depression steckt. Viele Leute können aber gut erklären, weshalb sie über lange Zeit zu Tode betrübt sind: Weil sie hilfsbedürftig sind, ins Altersheim müssen, viele Gebrechen haben, ihr Hobby und ihre Kontakte nicht mehr pflegen könnten. Viele Gegner und Laien sagen, das sei eine Depression, die man einfach behandeln könne. Doch das stimmt nicht, weil man die Ursache, die fortschreitenden Altersgebrechen, nicht behandeln kann.

