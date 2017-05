Die Schweiz habe mit ihrem Wegweisungsentscheid das in der Menschenrechtskonvention festgehaltene Recht auf Leben und das Folterverbot verletzt, stellte der Gerichtshof in seinem am Dienstag publizierten Urteil fest.

Die sudanesischen Sicherheitsbehörden hätten den 33-Jährigen wahrscheinlich im Visier. Es sei bekannt, dass die sudanesische Regierung die Aktivitäten oppositioneller Gruppen im Ausland überwache.

Der Mann ist gemäss eigenen Angaben Mitglied der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit (Justice and Equality Movement, JEM) sowie im Darfur Friedens- und Entwicklungszentrum. Er hat sich ferner bei Treffen mit der UNO und an anderen Anlässen engagiert.

Wichtige Rebellenbewegung

Gemäss Gerichtshof ist die JEM eine der wichtigsten Rebellenbewegungen im Sudan und stellt für die Regierung eine Bedrohung dar - besonders in den Auseinandersetzungen um Darfur. Anhänger des JEM würden deshalb immer stärker zum Ziel von Übergriffen durch die Regierung.

In seiner Heimat soll der Mann Geld für die JEM gesammelt haben, das er jeweils Kontaktmännern übergab. Als diese verhaftet wurden, wurde auch er von den Behörden gesucht. Aus diesem Grund verliess der Mann im Juli 2009 den Sudan.

Sein Asylgesuch wurde im Sommer 2014 abgelehnt. Auch eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht blieb ohne Erfolg. Der Mann sollte weggewiesen werden.

Keine Kritik übt der Gerichtshof hinsichtlich des negativen Asylentscheids. Aufgrund der zu wenig glaubwürdig gemachten Asylgründe hätten die Schweizer Behörden das Gesuch ablehnen dürfen.

Allein wegen der politischen Aktivitäten in der Schweiz kann der Sudanese kein Asyl erhalten. Dies schliesst das Asylgesetz explizit aus.

Zweiten Fall nicht gerügt

Im Fall eines zweiten Sudanesen, der weggewiesen werden soll, stellte der Gerichtshof keine Verletzung der Menschenrechtskonvention fest. Das Gericht geht davon aus, dass dessen politische Aktivitäten keine Verfolgung im Heimatstadt zur Folge haben.

Gemäss Statistik des SEM befanden sich per Ende April 291 Personen aus dem Sudan im Asylprozess in der Schweiz. 116 davon wurden vorläufig aufgenommen, bei vier Personen wurde der Vollzug ausgesetzt. (Nummer 50364/14 und 23378/15)