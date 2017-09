Flavio Cotti (CVP, 1986-1999): Als einer von wenigen Parteipräsidenten schafft der Jurist den Sprung in den Bundesrat: Erst amtiert er als Innenminister, doch erst im Aussendepartement wird der machtbewusste Tessiner glücklich. Einer kapitalen Fehleinschätzung unterliegt er, als die Regierung unter seiner Führung kurz vor der Abstimmung über einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum in Brüssel ein EU-Beitrittsgesuch einreicht – und so den EWR-Gegnern willkommene Munition liefert. Cotti erlebt an der Urne seine bitterste Niederlage. Noch bei seinem Rücktritt sieben Jahre später sagt er: «EU-Beitritt? Ich habe immer gesagt: je früher, desto besser.»

Der Beliebte