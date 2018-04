Lino Guzzella bemühte die grossen Linien: «Wir versuchen, dem Land zu dienen», sagte der Präsident der ETH Zürich am Freitag vor den Medien, als er die Weiterbildungs-Offensive der Elite-Hochschule ankündigte. «Wir bringen Wissen von überall her in die Schweiz.» Ein Hauch Weltverbesserung (genauer: Schweizverbesserung) lag in der Luft. Darum geht es der ETH: In einer sich wandelnden Gesellschaft und Berufswelt sei die Weiterbildung ein Schlüssel zum Erfolg. Das gelte für jeden Einzelnen aber auch für die Gemeinschaft. Deshalb gründet die ETH nun eine neue Schule, die «School for Continuing Education». Sie beinhaltet das bereits bestehende Angebot. Zudem sind 20 neue Weiterbildungsprogramme in Planung.

Durch die Digitalisierung würden künftig gewisse Berufe wegfallen und gleichzeitig neue entstehen, sagte Guzzella. Zwar werde der Mensch niemals wegrationalisiert, allerdings müssten sich alle Bereiche auf die Digitalisierung einstellen. Dabei will die ETH den Firmen und Arbeitnehmern helfen. Ein Augenmerk liegt dabei auf der Cybersecurity. Staatliche Institutionen und Unternehmen seien gleichermassen von Cyberattacken bedroht, hiess es an der Medienkonferenz. Deshalb habe die ETH unter Hochdruck zwei Weiterbildungsprogramme entwickelt, die im Herbst starten.