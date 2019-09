Kein menschliches Versagen: Gemäss dem Schlussbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust führte eine unglückliche Verkettung von verschiedenen Faktoren zu den zwei folgenschweren Entgleisungen im Jahr 2017 in den Bahnhöfen Luzern und Basel.

Am 22. März 2017 waren bei der Ausfahrt auf dem Bahnhof Luzern zwei Wagen eines italienischen Eurocity-Zuges entgleist. Einer der Wagen kippte auf die Seite an einen Fahrleitungsmast. Sieben Zugpassagiere wurden dabei leicht verletzt. Für die Reparaturarbeiten an der Infrastruktur musste der Bahnhof während vier Tagen für sämtlichen Zugverkehr gesperrt werden.

Am 29. November des gleichen Jahres sprangen bei der Einfahrt in den Bahnhof Basel SBB drei Wagen eines deutschen ICE-Zuges mit ungefähr 500 Passagieren an Bord aus den Schienen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an der Infrastruktur und an den Fahrzeugen war jedoch beträchtlich. Nach dem Unfall stand der ganze Bahnhof Basel SBB wegen eines Stromunterbruchs für zwei Stunden komplett still.