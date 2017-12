Der heftige Sturm durch Tief «Zubin» hat in der Nacht auf Donnerstag in vielen Gegenden der Schweiz für reichlich Chaos gesorgt. Die heftigen Windböen entwurzelten Bäume und machten dem Bahn- und Flugbetrieb das Leben schwer. In Riehen BS forderte der Sturm gar ein Todesopfer, nachdem ein Baum auf eine Jurte gestürzt war.

Doch der Sturm ist auch jetzt noch nicht ausgestanden. Die Wetterdienste von MeteoNews und SRF Meteo warnen vor erneuten Sturmböen am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag.