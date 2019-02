Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) arbeitet seit Jahren an einer Möglichkeit, um die Bevölkerung im Ernstfall auf einem «zeitgemässen Kanal» zu erreichen. «Aufgrund beschränkter Budgets und der Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern können die Behörden nicht bei jedem kurzfristigen Trend aufspringen», heisst es vom Babs. 2015 hat das Babs Alertswiss lanciert und mit den Kantonen weiterentwickelt. Es gibt eine Website, einen Twitter-Account, eine App – und Tipps dazu, wie man sich für Notfälle wappnen kann. Heute wird Alertswiss erstmals auch für die Alarmierung genutzt.

Punkt 13.30 Uhr ertönt heute der Heulton, steigt auf und ab, eine Minute lang. Es ist das Zeichen für «Allgemeiner Alarm». Grund zur Sorge besteht aber keiner. Am 6. Februar findet in der ganzen Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Und es kommt zu einer Premiere: Der Bund testet seinen neuen Informationskanal – die App Alertswiss.

Bei einem Erdbeben, dem Brand einer Chemieanlage oder einem Terroranschlag kann die Bevölkerung über Alertswiss zudem mit Informationen und Verhaltensanweisungen versorgt werden. Sowohl die App als auch die Alertswiss-Webseite seien darauf ausgelegt, im Ernstfall millionenfache Zugriffe und Abfragen auszuhalten.

7200 Sirenen heulen in der Schweiz

Seit Jahrzehnten wird die Bevölkerung in der Schweiz im Katastrophenfall über ein Sirenennetz alarmiert. 7200 Sirenen gehören dazu. Der Grossteil ist an Gebäuden befestigt. Die Sirenen sind mit Batterien ausgerüstet, die auch nach fünf Tagen Netzunterbruch noch Signale absetzen können. Für die Menschen ausserhalb besiedelter Gebiete stehen 2200 mobile Sirenen bereit. Diese sind in der Regel auf den Dächern von Einsatzfahrzeugen montiert.

Nach dem «Allgemeinen Alarm» über die Sirenen wird die Bevölkerung immer im Radio informiert. Bei Stromunterbruch können die Behörden zusätzlich Lautsprecher (auf Polizei-, Feuerwehr- und Zivilschutzfahrzeugen), Megaphone, Meldeläufer oder Flugblätter einsetzen.