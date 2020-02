«Es hatte grosses Glück»: Sechsjähriges Kind fällt am Titlis mehrere Meter vom Sessellift

Nachdem die Mutter das Kind während 300 Metern an den Armen festhielt, liess sie es an einer weniger hohen Stelle los. So fiel es drei bis vier Meter in die Tiefe. Das berichtete Tele 1 am Sonntagabend. Der Sturz ging glücklicherweise glimpflich für das Kind aus, es blieb unverletzt. Das sechsjährige Kind habe grosses Glück gehabt, sagt Roland Wehrli, Leiter Operation Berg der Titlis-Bahnen, gegenüber unserer Zeitung. Der Vorfall ereignete sich auf dem Sessellift von Trübsee auf den Jochpass.