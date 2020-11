Erstes Strafurteil in der Affäre Vincenz: Bedingte Geldstrafe für den Mann, der die Deals tarnte

Es gab einen dritten Mann, der über grosse Teile des Doppelspiels Bescheid wusste. Beat Barthold, ein Zürcher Wirtschaftsanwalt. Barthold, damals in einer grossen Kanzlei tätig, half Vincenz und Stocker, ihre Deals zu verstecken. Er prüfte und unterschrieb Verträge, verheimlichte und trickste in juristischen Prüfungen, laut Strafbefehl oft auf Anweisung Stockers.

Wenn die Ausführungen der Anklage stimmen, dann begann just dann ein Doppelspiel, das Vincenz und seinem Freund Beat Stocker zuerst Millionen bescherte, sie öffentlich zu Fall brachte und vielleicht bald im Gefängnis enden wird.

Im Jahr 2005 stand Pierin Vincenz an der Spitze der Bankenwelt. Er hatte die Raiffeisen aufgerichtet. Und in den Medien stellte er sich erfolgreich als der gute Genossenschaftsbanker dar, der besser ist als die gierigen Kollegen vom Paradeplatz.

Briefkastenfirma als Dreh- und Angelpunkt der Deals

Bartholds Verwicklungen in die Deals von Vincenz und Stocker drehen sich um eine Briefkastenfirma: die i Finance Management AG. Es war das Vehikel, mit dem die beiden sich gemäss Anklage privat und heimlich an Firmen beteiligt haben sollen, die danach vom Zahlungskonzern Aduno aufgekauft wurde, an dem Raiffeisen beteiligt war. Vincenz als Verwaltungsratspräsident der Aduno und Stocker als späterer operativer Chef sollen auf die Käufe eingewirkt haben, von denen sie selbst profitierten. Die Staatsanwaltschaft geht von Millionengewinnen aus.