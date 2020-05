Erstes Kind am Coronavirus gestorben - Opfer ist ein Säugling aus dem Aargau

(sat) Bei seiner ersten Medienkonferenz als neuer «Mr. Corona» hat Stefan Kuster am Freitag in Bern darüber informiert, dass «leider» ein erstes Kind in der Schweiz am Coronavirus verstorben ist. «Dieser Todesfall betrifft nicht ein Schulkind sondern einen Säugling», sagte Kuster. Er bedauere diesen Todesfall im Kanton Aargau ausserordentlich und nehme diesen «traurigen Fall sehr ernst», so Kuster. Die Hospitalisation des Kindes war bislang öffentlich nicht bekannt. Laut Kuster hatte sich das Kind im Ausland angesteckt. Weitere Abklärungen zu dem Fall liefen.

Aus anderen Ländern sei zwar bekannt, dass es aufgrund des Coronavirus auch bei Kindern zu Todesfällen kommen könne, sagte Stefan Kuster. «Wir müssen jedoch wachsam bleiben und alle zusammenarbeiten, um die Infektionsketten unter Kontrolle behalten.»

32 neue bestätigte Coronafälle am Freitag

Damit sind in der Schweiz bislang insgesamt 1919 Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben - zwei mehr als am Vortag. Wie Stefan Kuster weiter informierte, sind dem BAG bis am Freitagmorgen 32 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das ist die höchste Zunahme der Woche. Damit steigt das Total der Infektionen in der Schweiz auf insgesamt 30'828 Personen.

Aktuell sind laut BAG 165 Patienten in Isolation und 400 Personen in einer behördlich verordneten Quarantäne. Diese Zahlen seien wichtig, um zu sehen, wie viele potenzielle Corona-Fälle es zur Zeit geben könnte.