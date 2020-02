Erster Fall im Kanton Zürich und sechster in der Schweiz

Sie erkrankte am Montag, wie die Gesundheitsdirektion am Abend mitteilte. "Entgegen den kantonalen Weisungen" sei sie in einer Arztpraxis untersucht und getestet worden. Am Donnerstagnachmittag lag den Angaben zufolge dann der bestätigte positive Test durch das Labor am Institut für medizinische Virologie der Universität Zürich vor. Die Frau wurde im Stadtspital Triemli hospitalisiert.

Wie die Gesundheitsdirektion in Erinnerung rief, findet im Kanton Zürich die Abklärung von Verdachtsfällen nicht in Arztpraxen sondern in neun festgelegten Spitälern statt. Das soll Untersuchungen und Tests bei gleichbleibender Qualität sicherstellen und eine Gefahr für Dritte ausschliessen.