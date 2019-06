Die Winterjacke hängt noch an der Garderobe. Kalt war es diese Woche, doch am Wochenende steht bereits der erste Hitzetag an. «Immer extremer, mal kalt, mal heiss, nichts dazwischen», sagen da viele. Doch diese Wechselhaftigkeit der Wetterabläufe sei typisch für unser Klima, erklärt Stephan Bader von Meteoschweiz. Im Frühjahr liege noch viel Kaltluft über dem Nordpol. Mit der aktuellen Nord-/Nordwestströmung trifft die kalte Polarluft auf das nachrückende atlantische Hochdruckgebiet mit milden Luftmassen. «Das zeigt geradezu lehrbuchhaft die Ursache für die typische Wechselhaftigkeit unseres Klimas», sagt der Klimatologe.

Mögen die wechselnden Temperaturen für einen Mai nicht ungewöhnlich sein, die Kälte in diesem Monat war es. «Mit einem landesweiten Mittel von 6 Grad Celsius war es der kühlste Mai der letzten rund 30 Jahre», sagt Bader. Der aussergewöhnlich kühle Mai mit Schnee bis in die Niederungen ist gemäss Meteoschweiz ein seltenes Ereignis im heutigen Maiklima. Eigentlich ist der Mai in den letzten Jahrzehnten um 2 Grad wärmer geworden: Ein deutliches Signal der Erderwärmung, das wegen des Ausreissers in diesem Jahr nicht geschwächt wird.