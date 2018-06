Zwei weitere Nächte mit Demonstrationen folgten. Daraufhin verfassten diverse Intellektuelle als Vermittlungsversuch das «Zürcher Manifest» und sammelten von Beteiligten, Ärzten und Juristen Aussagen für einen unabhängigen Bericht über die Ausschreitungen. Frisch zählte zu den Unterzeichnern des Manifests. Darin heisst es: «Die Zürcher Ereignisse (...) sind eine Folge unzulänglicher Gesellschaftsstrukturen. Sie als Krawalle abzutun und die Beteiligten nur als randalierende Taugenichtse und Gaffer hinzustellen, ist oberflächlich.

Wir sind überzeugt: Eine Ursache der Krise ist die Unbeweglichkeit unserer Institutionen.» Gleichzeitig forderten die Unterzeichnenden die «Bereitstellung eines zentral gelegenen, autonom verwalteten Diskussionsforums für Jung und Alt», zudem den Verzicht auf Sanktionen gegen Studenten und Schüler, auf Ausweisungen von Ausländern – und die Wiederherstellung des vorübergehend aufgehobenen Demonstrationsrechts.

Fanal für die 68er-Bewegung

Anruf bei Elisabeth Joris, 50 Jahre später. Die Historikerin war 1968 Studentin an der Universität Zürich. Vor zehn Jahren gab sie den Sammelband «Zürich 68» mit heraus. Im Vorwort steht: «Die Strassenschlachten in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1968 zwischen Demonstrierenden und der Polizei markieren nicht den Anfang, aber fraglos einen Wendepunkt für die Zürcher Protestbewegungen.» Sie gelten heute als Fanal für die 68er-Bewegung in der Schweiz.

Am Telefon sagt Joris, die jenes Wochenende ausserhalb von Zürich verbracht hatte: «Ich kam am Sonntagabend am Hauptbahnhof Zürich an. Alle Spuren waren noch da. Am Montag gab es Riesendiskussionen, auch unter den Studenten, die politisch weniger interessiert waren.»

Sie erinnert sich an eine Vollversammlung im Globus-Provisorium. Wann genau diese stattfand, kann sie nicht mehr sagen. Aber die Bilder haben sich in ihr Gedächtnis eingeprägt: Bilder von wortgewaltigen Rednern wie Thomas Held, dem späteren Direktor des Thinktanks Avenir Suisse. «Zum einen waren Studierende da, zum anderen auch Lehrlinge, Handwerker. Es war ein gemischtes Milieu», sagt Joris. Die Wortführer seien vorwiegend Männer gewesen.

Es sei nicht nur um ein AJZ gegangen: «Offene Plätze zum Reden und Gestalten – das war wichtig. Wir wollten keine Verbände, sondern selbststrukturierte Vollversammlungen, Musik und freien Tanz.» Auch das Wohnen wurde zum Politikum: Zunächst hatte Joris bei einer «Schlummermutter» gewohnt, wie damals viele Studierende. Männer- respektive Frauenbesuche waren verpönt, im Kanton Zürich galt noch ein Konkubinatsverbot. «Dann entstanden die ersten Wohngemeinschaften. Ich zog in eine Gross-WG.»

Musik spielte schon im Vorfeld des Globuskrawalls eine wichtige Rolle: Bereits bei den Zürcher Konzerten der Rolling Stones 1967 und von Jimi Hendrix am 31. Mai 1968 im Hallenstadion war es zu Auseinandersetzungen zwischen dem jungen Publikum und der Polizei gekommen.

Anruf bei Toni Vescoli, der damals als Sänger der Band Les Sauterelles wochenlang die Schweizer Hitparade anführte und im Vorprogramm der Rolling Stones gespielt hatte. Er erinnert sich an ein Konzert der Sauterelles im Zürcher Volkshaus an einer Vollversammlung im Juli 1968: «Wir hatten nicht viel Zeit, weil wir auf Tournee waren. Wir machten das aus Solidarität.»

Pfarrer Sieber wurde ausgebuht

Die Stadt hatte der aufsässigen Jugend das Volkshaus zur Verfügung gestellt, gegen eine Kaution von 10'000 Franken, wie Max Frisch in seinem Tagebuch festhielt. «Wir garantieren mit drei Schecks», schrieb Frisch – und fasste die Vollversammlung knapp zusammen: «Teach-in, sie hocken auf dem Boden, Diskussion bis Mitternacht, dazwischen Gitarren, dann putzen sie den Saal, gehen nach Hause. Die städtischen Detektive auch. Kein Stuhlbein ist zu bezahlen.»

Trotz grundsätzlicher Solidarität regte Vescoli etwas an der Vollversammlung auf: «Dass man Pfarrer Sieber ausbuhte.» Der kürzlich verstorbene Ernst Sieber war schon damals bekannt dafür, dass er sich für Randständige einsetzte. «Man liess ihn nicht reden, weil er ein Pfarrer und damit eine Autoritätsperson, also Establishment war», sagt Vescoli. Und fügt an: «Die Toleranz, die die Jugendlichen forderten, brachten sie selber nicht unbedingt auf. Aber das kommt wohl immer wieder vor.»