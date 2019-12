Erdogan kommt heute nach Genf – Kurdenverbände rufen zu Protesten auf

Erdogan wird an der Konferenz eine Rede halten, die bereits mit Spannung erwartet wird. In der Türkei leben 3,5 Millionen Flüchtlinge, so viele wie in keinem anderen Land.

Nachdem Erdogan kürzlich wegen der Kritik der EU an der türkischen Militäroperation in Nordsyrien mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens gedroht hat, dürfte er kritisieren, «dass die Europäer nicht genug machen», sagte eine diplomatische Quelle der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Erdogan könnte demnach vorschlagen, dass zahlreiche Flüchtlinge nach Nordsyrien gebracht werden sollen, wenn die Militäroperation beendet sei.

Proteste angekündigt

Das Demokratische Gesellschaftszentrum der Kurden hat derweil zu Protesten aufgerufen. Am Dienstag soll eine Kundgebung vor dem Palais des Nations in Genf stattfinden. Beim Protest sollen zahlreiche andere kurdische sowie alevitischen Organisationen mitmachen, zum Beispiel der europaweite kurdische Dachverband «KCDK-E».

Songül Arslan, die Co-Vorsitzende des Gesellschaftszentrums, sagte gegenüber «20 Minuten»: