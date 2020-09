Erasmus muss warten: Studenten gehen wegen Corona nicht ins Ausland

Seit Ende August studiert Ayla Florin in Stockholm, das Semester läuft in Schweden schon. Doch den Campus der Universität hat die Studentin noch nicht betreten. Sie macht zwar ein Austauschsemester. Aber eines unter besonderen Umständen. Wenn Florin, die sonst in Zürich studiert, ein Seminar oder eine Vorlesung hat, setzt sie sich vor ihrem Computer. Und nimmt via Zoom teil.

Gerade das lässt Corona derzeit nur eingeschränkt zu. In Stockholm, wo Ayla Florin studiert, gibt es mittwochs zwar nach wie vor einen Pubabend für die Austauschstudenten. Aber er findet nur digital statt.

Vielerorts ein Rückgang um bis zur Hälfte

Unter diesen Umständen wollten viele Studenten nicht ins Ausland. In der Schweiz stellen das alle Universitäten fest. Die Universität St.Gallen etwa meldet, dass eigentlich 750 ihrer Studenten ein Austauschsemester geplant hatten. Antreten werden es nun nur noch 216. Damit ist die Zahl der St.Galler Studenten, die als sogenannte Outgoings an einer Partneruniversität in Europa oder Übersee studieren, regelrecht implodiert: von 769 im Herbstsemester 2019 auf noch etwas über 200 im aktuellen Jahr.

An anderen Schweizer Universitäten ist der Einbruch nicht ganz so stark. Doch spürbar ist er überall. Die ETH Zürich meldet einen Rückgang von über 50 Prozent, an der Universität in Genf sind es 58 Prozent, in Zürich 40. Die Universität Lausanne schreibt, dass einige ihrer Studenten den Austausch von zu Hause aus machen und die Kurse an der ausländischen Hochschule online besuchen. Auch in die andere Richtung stockt die Mobilität, wobei der Rückgang hier oft nicht ganz so gravierend ist. Nach St.Gallen etwa kommen statt 297 Studenten im Jahr 2019 nun noch 161. An der ETH ist die Zahl der Austauschstudenten um die Hälfte zurückgegangen. Der Austausch ausserhalb von Europa wurde dort komplett abgesagt.