Er war Blochers grosser Gegenspieler in der EWR-Schlacht: Spitzendiplomat Franz Blankart ist tot

Der Philosoph

Eigentlich war Franz A. Blankart ein weiser Philosoph. Er kannte auf noch so viele Fragen noch so überraschende Antworten. Das machte ihn bewundernswert.

Zudem war Blankart belesen wie kaum einer. Er debattierte stets mit Brillanz. Aber er war auch eitel, je länger desto mehr.

Das Studium der Philosophie schloss er 1964 in seiner Heimatstadt Basel bei Karl Jaspers ab. Zehn Jahre später wurde er Dozent an der Uni Genf. Seine akademische Laufbahn beendete er 2002 als ausserordentlicher Professor am renommierten Institut universitaire de hautes études internationales.

Das historische Vorbild

1992 hatte ich das Glück, die herausragende Persönlichkeit an einer Bruchlinie der Zeitgeschichte begleiten zu dürfen.

Ein wenig kam mir Blankart stets wie Ignaz P.V. Troxler vor, dem praktischen Philosophen aus Aarau. Der hatte 1815 die Schweiz am Wiener Kongress vertreten, und 1848 massgeblich geholfen, den Bundesstaat mit Volk und Ständen aus der Taufe heben. Beide, Troxler und Blankart, waren ihrer Zeit weit voraus.

Troxler hatte begriffen, dass sich Europa nach dem Untergang Napoleons veränderte. Man brauchte feste Grenzen und eine neue Staatsform zwischen Staatenbund und Nationalstaat.

Blankart wiederum sah, wie sich die nationalen Märkte im Sog der Globalisierung veränderten. Der Binnenmarkt mit durchlässigen Grenzen für Waren und Personen das Gebot der Stunde.

Blankart, der überzeugten Europäer, warb für den Zwischenweg aus europäischer Isolation und EU-Beitritt.

Der geborene Staatsdiener

Franz Blankart war zeitlebens ein geborener Diener des Schweizer Staates. Das FDP-Mitglied war zuerst Privatsekretär den beiden SP-Bundesräte Willy Spühler und Pierre Graber. Dann avancierte er zum engen Mitarbeiter von Staatssekretär Paul Jolles, der 1972 das Freihandelsabkommen der Schweiz mit der EU vorbereitete. Schliesslich wurde 1986 selber Staatssekretär, eng an der Seit von Bundesrat Kurt Furgler (CVP).