Er klaute aus den Hauseingängen – mutmasslicher Päckli-Dieb verhaftet

(gke) Der mutmassliche Dieb war gerade dabei, auf der Strasse ein Paket zu durchwühlen, als die Polizei am Samstagabend in der Stadt Zürich zuschlug. Bei der anschliessenden Kontrolle des 34-jährigen Ungarn konnte die Polizei diverse Gegenstände in seinen Taschen feststellen. Wie sich später herausstellte, stammten diese aus dem zuvor durchwühlten Postpaket.

Das Paket hatte der Mann aus einem Hauseingang gestohlen. Bei einer Kontrolle am Wohnort des mutmasslichen Diebes stiessen die Polizisten auf weiteres Diebesgut. Päckli-Klau in Wohnsiedlungen sei immer wieder ein Problem, so die Polizei, vor allem in Zürich werde zunehmend aus Milchkästen oder Hauseingängen geklaut.